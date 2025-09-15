Latte congelato per produrre mozzarella di bufala: il ministro Lollobrigida smentisce

La precisazione del ministro Lollobrigida: non vi è nessuna volontà ad aprire all’utilizzo di latte congelato per la produzione di mozzarella di Bufala

“Non vi è nessuna volontà ad aprire all’utilizzo di latte congelato per la produzione di mozzarella di Bufala. Non solo nella mia proposta di legge non è previsto, ma in questi anni abbiamo contrastato l’utilizzo di questo metodo di produzione e il DDL sanzioni inserisce ulteriori forme di protezione. Qualsiasi emendamento presentato a titolo soggettivo o verrà ritirato o avrà parere contrario da parte mia. Dopo decenni, con il provvedimento in discussione, grazie alla maggioranza di centrodestra vi saranno più protezioni per il sistema lattiero caseario e una apposita ulteriore regolamentazione per la Mozzarella Campana. Il resto sono chiacchiere”, lo dichiara in una nota il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.