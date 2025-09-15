LADY-J, il contest che supporta le DJ di domani: il 17/9 la finale, al Justme di Milano

La finale dell’edizione 2025 di LADY-J, il talent tour pensato per supportare le DJ del futuro, le protagoniste della scena della scena musicale di domani, prende vita mercoledì 17 settembre a Milano

In uno dei top club italiani, Ornella P, Sasha, Majuri, Phïa e Sister Gloria (in quest’ordine, da sx verso dx, nella foto), le cinque finaliste in gara quest’anno, si sfidano con i loro DJ set. La finale va in scena dopo un’estate di esibizioni e di crescita musicale insieme ai loro tutor ed alle altre partecipanti. LADY-J è infatti un talent, ma è prima di tutto un modo per far crescere il proprio talento e la propria passione per la musica in ambiente positivo e collettivo.

Non è un caso che la finale di LADY-J si svolga proprio il 17 settembre: questa data segna infatti l’inizio della Milano Beauty Week, manifestazione che trasforma la città in capitale della bellezza e del benessere. Un contesto perfetto per LADY-J, l’iniziativa che celebra la forza del talento musicale femminile, condividendo gli stessi valori di empowerment, creatività e cura di sé. A sostenere il progetto sin dalla sua prima edizione è Shiseido, prestigioso brand giapponese di cosmetica, partner ufficiale dell’iniziativa. Con il suo impegno, Shiseido accompagna le giovani artiste nel loro percorso, valorizzando la bellezza autentica che nasce dal talento e dalla passione. Non manca poi il contributo di Ergovis, che con i integratori sta senz’altro danto il giusto supporto alle ragazze prima, dopo e durante le loro performance.

Alla finale di LADY-J parteciperanno anche Andrea Belli, Uovo (Pasta Boys), Paola Peroni, Albi Scotti e Georgia Mos, i tutor dell’edizione 2025. Sono tutti professionisti del mixer di grande esperienza che hanno supportato i talenti della manifestazione nella loro crescita. Non mancherà Tommy Vee, quest’anno direttore artistico della manifestazione, mentre in giuria siederanno professionisti del settore musicale. Nella foto, Albi Scotti e Majuri.

Dopo le prime cinque tappe su un grande palco ed altrettante esibizioni nei beach club, e dopo la finale al Justme, LADY-J premierà ben tre delle particpanti con esibizioni internazionali. Quest’anno infatti saranno ben tre le artiste che potranno fare sentire la loro musica all’estero, in due capitali della musica: Ibiza, e Mykonos e sul palco del Monsterland, uno dei più importanti festival musicali europei.

L’organizzazione di LADY-J, come sempre, è a cura di Match Music, realtà con radici nella scena musicale come Music TV da decenni. Da sempre si occupa di eventi, soprattutto nel settore luxury beauty. Nel 2012 organizzò “She Can DJ” , il primo contest italiano per DJ donne.