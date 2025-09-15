E’ la trama del film “Sezione 8” in onda in prima visione Tv lunedì 15 settembre 2025 alle 21.20 su Rai 4. Nel cast: Ryan Kwanten, Dolph Lundgren, Dermot Mulroney, Scott Adkins, Mickey Rourke, Justin Furstenfeld, Maurice Compte, Tracy Perez, Robert LaSardo, Paul Sloan, Geoffrey Blake.

Jake Atherton, ex marine con forti principi morali, lascia l’esercito per una vita tranquilla in famiglia. Quando questa viene distrutta, decide di vendicarsi, attirando l’attenzione di una misteriosa agenzia governativa, la Sezione 8, che cela misteriosi segreti. Determinato a scoprirli, è pronto a tutto. Ci riuscirà?.

In prima Tv stasera su Rai 4 il film “Sezione 8”: la trama

