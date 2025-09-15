Il programma della settimana de “La Volta Buona” su Rai 1

I ‘mostri sacri’ della tv e tutte le sfumature dell’amore sono i temi al centro della seconda settimana di programmazione de “La Volta Buona”

I ‘mostri sacri’ della tv e tutte le sfumature dell’amore sono i temi al centro della seconda settimana di programmazione de “La Volta Buona”, l’appuntamento quotidiano condotto da Caterina Balivo, tutti i giorni, da lunedì 15 a venerdì 19 settembre, dalle 14.00 alle 16.00 su Rai 1.

Lunedì 15 settembre, pomeriggio dedicato alle diverse sfumature dell’amore. In studio, Marina Occhiena, per tutti ‘’la bionda” dei Ricchi e Poveri, e Stefania Picasso, vedova di Franco Gatti dello storico quartetto, raccontano la loro amicizia speciale; e ancora Rita dalla Chiesa e Samantha de Grenet con le loro storie personali, Jessica Morlacchi, insieme alla mamma, condividerà il legame profondo che unisce madre e figlia; mentre Franco Oppini, attore ed ex comico dei Gatti di Vicolo Miracoli, parlerà della sua passione per la recitazione e della sua famiglia allargata. L’intervista one to one sarà con Massimo Bagnato, comico romano noto per la sua comicità nonsense. Nel corso della puntata, spazio anche ai festeggiamenti per il compleanno del giornalista e divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone.

Martedì 16 settembre sarà la volta di un omaggio corale ai “mostri sacri” della televisione, a un mese dalla scomparsa di Pippo Baudo. Sul divano de “La Volta Buona” sono attesi Simone Annicchiarico, Giancarlo Magalli e il duo canoro Jalisse. Previsto anche un intervento di Vincenzo Mollica, memoria storica dello spettacolo televisivo. Saranno in studio, poi, i giornalisti Tiberio Timperi e Maria Soave, conduttori di Unomattina News, il nuovo appuntamento informativo in onda ogni giorno alle 6.00 su Rai 1.

Spazio alla bellezza mercoledì 17 settembre con la vincitrice del concorso Miss Italia, proclamata lunedì 15 settembre, accompagnata in studio dall’organizzatrice dello storico concorso, Patrizia Mirigliani. A seguire, Caterina Balivo intervisterà la giornalista, ex inviata Rai, Carmen Lasorella, tra aneddoti e nuovi impegni professionali.

Giovedì 18 settembre sarà l’attore Giorgio Tirabassi il protagonista dell’intervista: un racconto tra carriera, vita privata e il nuovo impegno con la fiction Rai “Balene – Amiche per sempre”, in onda prossimamente su Rai 1.

La settimana si chiuderà venerdì 19 settembre con un’intervista a Giorgia Surina: l’ex veejay, poi conduttrice e attrice, oggi scrittrice e alla guida del podcast Vita Futura.