Il film “I 4 figli di Katie Elder” oggi su Rai Movie: la trama

John Wayne e Dean Martin sono i protagonisti del western “I 4 figli di Katie Elder” diretto da Henry Hataway e in onda lunedì 15 settembre alle 21.15 su Rai Movie per il ciclo “Meravigliosamente classico”. Clearwater, Texas. I fratelli Elder si riuniscono per il funerale della madre.

Ben presto inizieranno a sospettare di qualche malefatta commessa ai danni della loro famiglia: Katie non li aveva informati sapendo della loro natura incline alla vendetta. Hastings, un commerciante della zona, sarebbe intenzionato a impossessarsi delle loro terre, ma i quattro fratelli non ci stanno. Nel cast anche George Kennedy e Dennis Hopper nel ruolo dell’antagonista.