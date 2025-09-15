Il 76% degli italiani stipula un’assicurazione per i propri viaggi extra UE

Più di tre quarti degli italiani stipulano un’assicurazione per i loro viaggi internazionali, contro l’88% in Svezia e il 57% nel Regno Unito

Nel 2025, il mercato globale delle assicurazioni viaggio mostra una solida crescita, alimentato da una maggiore consapevolezza dei rischi post-pandemia e da una rapida digitalizzazione dell’offerta, con un valore stimato di quasi 26 miliardi di dollari. In questo contesto, l’Italia si distingue per una trasformazione radicale e una dinamica eccezionale: il tasso di penetrazione è esploso, passando dal 24% al 76% in un solo anno, portando il mercato nazionale a un valore di 756 milioni di dollari. Questa crescita vertiginosa è guidata dalla forte domanda per viaggi a lungo raggio, come verso gli Stati Uniti e il Canada, e dall’emergere di operatori insurtech innovativi che stanno ridefinendo gli standard del settore.

Il mercato delle assicurazioni di viaggio nel 2025: panoramica e cifre chiave in Italia e nel mondo

Tasso di penetrazione dell’assicurazione viaggio: come si posiziona l’Italia nel mondo?

Nel 2025, il mercato assicurativo viaggio in Italia ha compiuto un balzo straordinario, posizionandosi tra i leader europei con un tasso di penetrazione del 76%. Questa cifra segna una crescita esplosiva rispetto al 24% registrato appena l’anno precedente, un fenomeno quasi unico a livello globale, spinto da una maggiore consapevolezza dei rischi.

Tale trasformazione ha permesso all’Italia di superare mercati storicamente più maturi come la Germania (54%) e la Francia (49%), allineandosi ai vertici del continente, come il Regno Unito (78%) e i Paesi Bassi (77%). Le previsioni indicano un ulteriore consolidamento, con un tasso atteso tra l’80% e l’85% entro il 2030, confermando la profonda e duratura evoluzione delle abitudini dei consumatori italiani.

STUDIO COMPLETO: https://hellosafe.it/assicurazione-viaggio/mercato