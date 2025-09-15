Guerra in Ucraina, Trump ora vuole convincere Putin e Zelensky a parlarsi

Continua la giostra diplomatica di Trump. Altro giro altra corsa: “Putin e Zelensky si odiano, devo convincerli a parlarsi”

Ci risiamo: mentre la guerra in Ucraina prosegue sul campo, sempre più drammatica, la diplomazia si ritrova all’ennesimo giro di giostra, portata spasso da Putin. Trump ha che “Putin e Zelensky si odiano”. L’ha definito un odio “imperscrutabile”. E quindi ora tocca a lui farli parlare: “Che lo si chiami vertice o semplicemente incontro, non importa, ma probabilmente dovrò convincerli, perché si odiano così tanto che quasi non riescono a parlare. Sono incapaci di parlare tra loro”, ha detto ai giornalisti che nel frattempo hanno perso il conto di quante volte ormai il Presidente degli Stati Uniti sia tornato allo stesso punto fingendo che fosse un miglioramento.

Nel frattempo, a rendere più paradossale la situazione, la Russia sta provando a far passare il messaggio che lo sconfinamento di un drone in Romania sia una tattica di Kiev, una “provocazione”.

