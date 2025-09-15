Due nuove nomine in Active Powered: Cassone a Customer Success e Baglieri alla governance

Active Powered, startup leader nella marketing automation e primo partner e rivenditore certificato di ActiveCampaign in Italia, ha annunciato due nuove nomine interne

Active Powered , primo partner e rivenditore certificato di ActiveCampaign in Italia con oltre 1.200 clienti, annuncia due importanti novità interne che segnano un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita dell’azienda. Fondata nel 2018 da Roberto Tarzia e Stefano Mini, la società si è affermata in pochi anni come punto di riferimento europeo nella Customer Experience Automation, passando da appena 20 clienti a un fatturato stimato di 2 milioni di euro nel 2024.

Nel particolare, Giangiuseppe Cassone, già consulente specializzato in marketing automation, assume il nuovo ruolo di Customer Success Specialist. In questa posizione si occuperà del supporto diretto ai clienti, con particolare focus nell’avvio della piattaforma e check periodici trimestrali per individuare problematiche e margini di miglioramento. L’obiettivo è migliorare la fidelizzazione, anticipare eventuali criticità e rafforzare la relazione tra brand e clienti.

Da sempre l’obiettivo di Active Powered è quello di aiutare aziende e freelance ad accedere a tecnologie complesse, come quelle legate alla marketing automation. Per questo, potenziare il supporto diretto agli utenti rappresenta un’evoluzione naturale del percorso intrapreso.

Alessandro Baglieri, invece, dopo un percorso che lo ha visto passare dal supporto tecnico al marketing e alla consulenza, entra oggi in una nuova fase evolutiva: infatti, sarà coinvolto nella gestione aziendale e nello sviluppo dei progetti futuri, affiancando il COO e co-founder Roberto Tarzia nella definizione delle strategie di crescita. Tra le priorità, lo sviluppo di un nuovo programma di formazione e certificazione rivolto ad agenzie e freelance.

“Con queste due nomine rafforziamo la nostra promessa di essere non solo partner tecnologici, ma veri alleati di lungo periodo per i nostri clienti”, commenta Roberto Tarzia, COO e co-fondatore di Active Powered. “Giangiuseppe garantirà un approccio proattivo alla relazione con i clienti, mentre Alessandro contribuirà a guidare la strategia e i progetti futuri. Due tasselli fondamentali per consolidare la nostra leadership nella marketing automation e portare sempre più valore al mercato italiano ed europeo”.

Oggi Active Powered conta un team di dieci professionisti distribuiti in Europa, ed è al servizio di e-commerce, PMI, grandi aziende e pubbliche amministrazioni. La missione? Supportare aziende e professionisti nel creare campagne automatizzate che siano non solo semplici ed efficaci ma anche capaci di rafforzare la relazione con i clienti.