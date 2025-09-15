Ciclismo: manifestati pro Palestina fanno annullare ultima tappa della Vuelta

I manifestati pro Palestina chiudono la Vuelta: ultima tappa annullata. Gara interrotta e premiazione annullata, con la polizia incapace di sgomberare i dimostranti

Clamoroso epilogo alla Vuelta di Spagna: la corsa si è chiusa senza ultima tappa né podio. A Madrid un gruppo di manifestanti pro Palestina ha invaso il tracciato bloccando il passaggio dei corridori. La direzione, inizialmente intenzionata a fermare la tappa qualche chilometro prima del traguardo, ha poi dovuto arrendersi all’evidenza: gara interrotta e premiazione annullata, con la polizia incapace di sgomberare i dimostranti.

Durante le tre settimane di gara le contestazioni erano state frequenti, soprattutto contro la presenza della Israel-Premier Tech, squadra creata per promuovere l’immagine di Israele. In un’occasione una frazione era stata accorciata di tre chilometri e il team aveva addirittura tolto il nome Israel dalle maglie.

Il verdetto sportivo era comunque già stato scritto: ha vinto Jonas Vingegaard, alle sue spalle il portoghese Joao Almeida e l’inglese Thomas Pidcock.

