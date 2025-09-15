A “Riserva indiana” su Rai 3 un viaggio tra sentimenti, musica e monologhi

A “Riserva indiana” un viaggio tra sentimenti, musica e monologhi. Ospiti: Marco Masini, Venerus, Piero Pelù, Fabri Fibra, Ernia

Lunedì 15 settembre inizia una nuova settimana in compagnia di “Riserva Indiana”, il programma di Rai Cultura e Ruvido produzioni condotto da Stefano Massini. Un messaggio di educazione civile il cui cuore è costituito dall’incontro tra musica e parole, tra i monologhi originali di Massini e gli ospiti che rappresentano il meglio della musica italiana.

Apre la settimana di “Riserva indiana” Marco Masini che parlerà di emozioni sia umane che del mondo animale. Un viaggio tra scienza e saggezza antica nella puntata di martedì 16 con ospite Venerus, per imparare che i pensieri vanno lasciati andare e non trattenuti. Piero Pelù, mercoledì 17, analizzerà come il mercato delle armi abbia unito guerra e denaro in un’alleanza indissolubile. Giovedì 18, Massini racconterà come le parole e i destini possano trasformarsi fino a diventare tragedia, in studio con Fabri Fibra. La settimana si conclude con Ernia che, tra libri, amicizie e memorie, proverà a capire che a volte basta ascoltare.

“Riserva Indiana” è un programma di Stefano Massini, Massimo Martelli scritto con Paolo Biamonte, Mariano Cirino, Rossella Rizzi. Consulenza Artistica Serena Fornari. Delegato Rai Marina Mancusi. Direttore della fotografia Marco Lucarelli. Produttore esecutivo Annamaria Del Grande. La regia è di Matteo Bergamini.