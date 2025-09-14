Viva la Danza 2025 e Ballo in bianco 2025: su Rai 5 una serata con Roberto Bolle

È Roberto Bolle il protagonista dello spettacolo realizzato dalla Rai con il sostegno del Ministero della Cultura per celebrare l’arte della danza in Italia riproposto stasera su Rai 5

È Roberto Bolle il protagonista dello spettacolo realizzato dalla Rai con il sostegno del Ministero della Cultura per celebrare l’arte della danza in Italia, riproposto domenica 14 settembre alle 21.15 su Rai 5. L’evento, condotto da Serena Rossi, ha visto la presenza di tanti ospiti da Gianna Nannini a Claudio Santamaria, da Jacopo Veneziani a Geppi Cucciari al Cirque Du Soleil.

Tra i danzatori, oltre a Nicoletta Manni e Martina Arduino, rispettivamente Étoile e Prima Ballerina del Teatro alla Scala di Milano, hanno partecipato Toon Lobach partner di Bolle in alcuni passi a due di grande emozione come “Moonlight”; il giovanissimo talento Emiliano Fiasco, a soli 16 anni già protagonista del musical Billy Elliott; il danzatore russo Ildar Young; Anastasia Matvienko, ballerina ucraina già Prima Ballerina del Mariinskj e attualmente stella dello Slovenian national Theatre Opera and Ballet di Ljubljana; Shale Wagman dall’Opéra di Parigi; Maia Makhateli del Dutch National Ballet di Amsterdam; Motoki Kiyota dell’Hungarian National Ballet di Budapest. Oltre a loro, si sono esibiti in diversi pezzi i ballerini del Corpo di Ballo del Teatro Nazionale Croato di Zagabria e le star del tip tap, Tommaso Parazzoli e Gaetan Farnier.

“Viva la Danza” è un programma di Roberto Bolle, prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Ballandi e Artedanza srl e il patrocinio del Ministero della Cultura. Scritto da Roberto Bolle e Pamela Maffioli, con Federico Baccomo e Rossella Rizzi. La direzione artistica è di Roberto Bolle. Le scene sono di Giuseppe Chiara. La fotografia di Davide Albamonte e Marco Grizi. La regia di Fabrizio Guttuso. Ideazione Grafica e Messa in Scena Cristina Redini. La consulenza musicale di Salvatore Carusotto. Direttore di produzione Claudio Ferri. A cura di Matteo Ceccarelli. Capo Progetto Rai Maria Rossella Arcidiacono. Produttore Esecutivo Ballandi Claudio Tarquini.

A seguire, dall’Arco della Pace di Milano, Cristiana Capotondi accompagna gli spettatori in “Ballo in bianco”: una maxi-classe formata da 2000 ballerini alla sbarra con un Maître d’eccezione, Roberto Bolle, affiancato dalla Prima Ballerina Virna Toppi. L’evento, aperto a tutte le scuole di danza d’Italia, e tenutosi il 7 settembre, viene proposto domenica 14 settembre alle 23.15 su Rai 5. Regia tv Stefania Grimaldi.