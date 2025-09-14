Stasera su Rai 3 torna “Un giorno in pretura” con Roberta Petrelluzzi: le anticipazioni

L’omicidio di “Ambra” è al centro della puntata di “Un giorno in pretura”, in onda domenica 14 settembre alle 23.10 su Rai 3

18 settembre 2018. Lungomare di Bari, zona di prostituzione. Dentro un’automobile, un corpo maschile in biancheria femminile e tacchi alti, ucciso da un’unica coltellata al collo. La vittima, Salvatore Dentamaro, quarantenne, aveva alle spalle una transizione di genere interrotta, e una doppia vita: di giorno con i genitori era Salvatore, di sera, per i suoi clienti, “Ambra”.

Ed è proprio nel mondo della prostituzione trans che si cerca il colpevole, forse l’ultimo cliente di Ambra. Il tribunale di Bari dovrà decidere se l’identikit di quest’uomo coincide con Francesco Brandonisio, coinvolto in questa storia da una segnalazione anonima. L’omicidio di “Ambra” è al centro della puntata di “Un giorno in pretura”, in onda domenica 14 settembre alle 23.10 su Rai 3.