Schlein avvisa Meloni: “Abituatevi a perdere, non ci dividiamo più”

Schlein a Meloni: “Abituatevi a perdere, perché non ve lo facciamo più il favore di dividerci. Alle altre forze progressiste dico: non perdiamo tempo in competizioni tra noi”

“Con emozione che possiamo dire oggi che grazie al lavoro paziente con le altre opposizioni, siamo riusciti a chiudere la stessa alleanza progressista in tutte le regioni che vanno al voto. Avanti insieme non succedeva da 20 anni. Dico a Giorgia Meloni abituatevi perchè non ve lo facciamo più il favore di dividerci e uniti vi batteremo, prima alle regionali, poi alle politiche”. Lo dice la segretaria dem, Elly Schlein in chiusura della Festa dell’Unità.

“Teniamocela stretta in mezzo a tutti questi partiti personali, la nostra grande forza politica plurale”. “Alle altre forze progressiste unite in questa bella coalizione dico: andiamo a vincere le regionali e poi continuiamo a lavorare insieme sui temi concreti. La nostra gente ci chiede unità. Non perdiamo tempo in competizioni tra noi, ogni minuto passato in polemiche è un minuto in meno speso per inchiodare il governo sulle sue mancanze e sulle sue divisioni, Mentre noi dobbiamo vincere per ridare speranza agli italiani”.

“Non faremo dare per scontati i nostri voti, non permetteremo ai Popolari europei di spostare le politiche europee sempre più a destra per rincorrere i nazionalisti che tengono a freno le politiche che vogliamo”.

“Giù le mani dai poteri della presidenza della repubblica, come istituzione. Contrasteremo quindi il premierato e anche la riforma della giustizia. Che vuole assoggettare la magistratura al potere esecutivo. E non è una novità. A noi non serve l’uomo, nè tantomeno la donna sola al comando. Questo paese ha già dato”.

“Quella di Meloni con Trump pare un’amicizia unilaterale, altro che pontiera. Il governo non ha ancora detto come intende sostenere le imprese dai dazi del suo amico Trump. aveva parlato di un piano da 24 miliardi, è sparito nel nulla”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)