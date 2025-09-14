Salvini si collega con la festa Udc dalla cucina: “I mie figli dormono”

Collegamento casalingo per il leader della Lega, Matteo Salvini, che ha fatto un saluto alla festa dell’Udc in videocollegamento dalla cucina di casa sua
Uno sfondo casalingo quello scelto da Matteo Salvini per videocollegarsi con la Festa nazionale dell’Udc a Roma. Quando si apre il collegamento, il leader della Lega e vicepremier saluta e premette: “Si sente bene? Mi spiace di non essere lì, ma avevo ieri e oggi incontri di lavoro e non solo di lavoro. Svelo il mistero da dove è collegato Salvini: dalla cucina di casa sua, sono con i due figli“. Risate dalla platea mentre il segretario centrista Antonio De Poli commenta: “Si vede, si nota. Ma noi siamo per la famiglia e i figli sempre”.
Il ministro ai Trasporti racconta: “Ho dovuto chiudere tre porte perchè ho i due figli che dormono in sala e in camera. Spero che nessuno apra mentre sono collegato in questi due minuti di saluto (ma poi parla per oltre 18, ndr), però se succederà sapete qual è la cruda verità”.
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)