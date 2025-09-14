Nasce Duebee, startup SaaS che ha scelto la Toscana come regione chiave del suo sviluppo

Duebee digitalizza l’intero ciclo dell’ordine con AI, dall’acquisizione al magazzino, fino alla fatturazione, riducendo errori, ritardi e costi nascosti

Tra le regioni di riferimento per l’agroalimentare italiano, la Toscana presenta un quadro in chiaroscuro: a fronte di una filiera del food & beverage ampia e consolidata, i livelli di digitalizzazione delle imprese risultano ancora inferiori alla media nazionale.

Secondo il Rapporto ICT 2024 della Regione Toscana, soltanto il 22% delle imprese con almeno 10 addetti presenta un livello alto o molto alto di digitalizzazione, mentre quasi due terzi (64,8%) si collocano su livelli “base”. Nel settore terziario, che include anche i servizi legati alla ristorazione e al commercio, la quota scende addirittura al 17,1%. Inoltre, appena il 30,8% delle imprese ha investito in digitalizzazione nel 2024.

Una fotografia che evidenzia ritardi strutturali e con ricadute economiche evidenti: ordini gestiti ancora tramite carta, penna e telefonate, customer care sovraccarico, errori nei magazzini, scarsa automazione dei processi, ritardi nei pagamenti. Inefficienze che riducono la competitività di un comparto che, in Toscana, conta 357 distributori all’ingrosso, 162 distributori beverage, 198 esportatori, 50 importatori e 368 fabbricanti multi-prodotto. A questo si aggiungono oltre 2.700 imprese alimentari industriali e 193 aziende beverage attive, con un tessuto imprenditoriale composto in larga parte da micro e piccole imprese a conduzione familiare.

Per dare una risposta concreta a questa frammentazione, quattro giovani imprenditori hanno fondato DueBee, startup innovativa SaaS nata a Bressanone (BZ) con l’obiettivo di digitalizzare l’intero processo degli ordini food & beverage per grossisti e distributori, anche in Toscana. Il team è composto da Davide Bruzzese (Presidente), Karim Dhouibi (CSO), Alexander Foessinger (CFO) e Francesco Di Norcia (Growth Architect), con esperienze dirette nel settore Ho.Re.Ca.

La piattaforma di DueBee centralizza ordini, magazzino e fatturazione in un’unica dashboard digitale. Permette di ricevere ordini 24 ore su 24, automatizzare il magazzino, velocizzare la fatturazione, monitorare le consegne in tempo reale e utilizzare algoritmi di intelligenza artificiale per anticipare la domanda. Un “cervello digitale” che semplifica le attività quotidiane dei grossisti, riduce il margine d’errore e libera tempo e risorse.

“I dati ci dicono che in Toscana e in Italia la digitalizzazione delle imprese resta bassa” spiega Riccardo Macini, Ambassador di Duebee in Toscana. “Nell’Ho.Re.Ca., la maggior parte degli ordini viene ancora gestita in modo non strutturato tramite telefono, email o WhatsApp. In Toscana questo fenomeno è particolarmente evidente: la frammentazione del tessuto imprenditoriale, fatto di micro e piccole realtà, rende più difficile l’adozione di strumenti digitali e rallenta la crescita del settore. È necessario un cambio di rotta per

migliorare l’efficienza, senza stravolgere le abitudini degli operatori ma rendendole semplicemente più intelligenti. Solo così il comparto potrà valorizzare davvero l’eccellenza enogastronomica del territorio e competere su mercati sempre più dinamici”.

L’impatto atteso è significativo: più ordini gestiti a parità di risorse, minori richieste al customer care, riduzione degli errori, maggiore velocità nei pagamenti grazie all’integrazione con soluzioni di reverse factoring bancario. Una prospettiva che affronta uno dei nodi più critici per i distributori: i ritardi nei pagamenti e la fragilità dei flussi di cassa, segnalati da oltre l’80% delle aziende del comparto a livello nazionale.

La Regione Toscana, consapevole di queste sfide, ha avviato bandi specifici per favorire la transizione digitale delle imprese e dei sistemi di certificazione HACCP, nell’ambito del Programma Regionale FESR 2021-2027. Un ecosistema di incentivi che offre nuove opportunità alle PMI del comparto food & beverage per colmare il divario tecnologico.

“Il comparto food & beverage in Toscana è solido e diffuso, ma la digitalizzazione resta un nodo critico. Questo scenario, tuttavia, non è solo una criticità: rappresenta un margine di crescita enorme, soprattutto per micro e piccole imprese che costituiscono l’ossatura del settore. Le tecnologie e gli incentivi oggi disponibili offrono un’occasione unica, ma serve accompagnare le aziende con formazione, consulenza e strumenti operativi concreti per trasformare il potenziale in competitività reale” spiega Riccardo Macini.

Dopo il lancio ufficiale di aprile, DueBee punta a consolidarsi entro fine 2025 nel mercato italiano, con l’obiettivo di espandersi successivamente in Svizzera, Germania e Austria.

“La nostra missione è trasformare il wholesale Ho.Re.Ca in un processo snello e digitale” conclude Karim Dhouibi, co-founder di Duebee “liberando tempo e risorse per far crescere davvero il business dei nostri clienti. Con l’arrivo in Toscana, grazie al supporto di Riccardo Macini, intendiamo rafforzare la nostra presenza in una delle regioni chiave per l’agroalimentare italiano e portare valore concreto agli operatori locali”.