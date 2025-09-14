MotoGp: Marquez vince a Misano e ora vede il titolo

MotoGp: Marquez vince anche a Misano, in Giappone può prendersi il Mondiale. Lo spagnolo della Ducati taglia il traguardo davanti a Marco Bezzecchi su Aprilia e al fratello Alex

Marc Marquez vince il Gran Premio di Misano, 16esima tappa del mondiale di Motogp. Lo spagnolo della Ducati taglia il traguardo davanti a Marco Bezzecchi su Aprilia e al fratello Alex con la Ducati del team Gresini. In partenza Bezzecchi riesce a tenere la posizione ma al 12esimo giro il pilota italiano va lungo e agevola così il sorpasso di Marc Marquez, che gli era attaccato da qualche minuto dopo essersi messo dietro il fratello Alex. Bezzecchi però non ci sta e resta sulla ruota del leader del Mondiale non riuscendo però a portarsi di nuovo in testa.

Fuori Pecco Bagnaia, caduto al nono giro.

In chiave classifica, il dominatore Marc Marquez può conquistare il suo nono titolo mondiale (il settimo in Motogp) a Motegi, al termine del weekend di gara in Giappone del 26-28 settembre, quando mancheranno 5 gare alla fine della stagione: per farlo dovrà conquistare 3 punti in più rispetto al fratello Alex.

Questa la classifica Piloti nelle prime 5 posizioni: M. Marquez 512 punti, A. Marquez 330, Bagnaia 237, Bezzecchi 229; Acosta 188.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)