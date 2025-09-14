Londra: migliaia in strada per Unite The Kingdom, la manifestazione anti-immigrati

A Londra sfilano i ‘patrioti’: in migliaia in piazza per Unite The Kingdom contro l’immigrazione (e per Charlie Kirk). Più tardi il corteo contro il razzismo

Decine di migliaia di simpatizzanti di estrema destra sono scesi in piazza a Londra, per la manifestazione ‘Unite The Kingdom‘ contro gli immigrati organizzata dall’attivista anti-immigrazione e anti-Islam Tommy Robinson, formalmente convocata in difesa della “libertà di espressione”. L’evento sui social viene rilanciato con l’hashtag ‘Free Speech London‘. Nelle immagini pubblicate sulla pagina Facebook ‘Proud to be British’, dove i manifestanti vengono definiti ‘patrioti‘, si vedono molte immagini e video del corteo, che appare come un fiume in piena. I manifestanti hanno bandiere dell’Inghilterra e della Gran Bretagna. Ma ci sono anche immagini di Charlie Kirk e viene scandito lo slogan ‘We are Charlie‘. Sono state chieste a più riprese anche le dimissioni del primo ministro Keir Starmer.

PIU TARDI IL CORTEO CONTRO IL RAZZISMO

Più tardi, sempre a Londra, andrà in scena una contromanifestazione intitolata “Stand Up to Racism“, per protestare contro le posizioni di destra anti-immigrazione. Per la gestione della giornata, molto complicata e a rischio disordini, sono stati schierati 1.600 agenti. Le manifestazioni di oggi arrivano dopo un’estate caratterizzata da un acceso dibattito, tra proteste della destra contro l’immigrazione e in difesa della libertà di parola.

