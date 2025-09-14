Le caratteristiche di Leone XIV al centro di “A Sua Immagine” oggi su Rai 1

Papa Leone XIV compie 70 anni, ma quali sono le sue origini, la sua esperienza in Perù, le caratteristiche umane, i primi passi del suo pontificato? Se ne parla in “A Sua Immagine”

Papa Leone XIV compie 70 anni, ma quali sono le sue origini, la sua esperienza in Perù, le caratteristiche umane, i primi passi del suo pontificato? Nel nuovo appuntamento con “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura in onda domenica 14 settembre alle 10.40 su Rai 1, Lorena Bianchetti con Antonio Preziosi, direttore del Tg2, e con il padre agostiniano Pasquale Cormio, traccia la spiritualità e l’umanità del primo pontefice nordamericano e primo Papa agostiniano.

A seguire alle 10.55, dopo il notiziario con Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai 1: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Cattedrale di Civitavecchia.

Alla fine della S. Messa spazio alla rubrica “Dentro il Giubileo”, mentre alle 12.00 sarà trasmesso, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Leone XIV da Piazza San Pietro.