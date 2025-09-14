Il film “La donna della domenica” oggi su Rai Storia: la trama

Tratto dal romanzo di Fruttero & Lucentini, stasera in prima serata su Rai Storia il film “La donna della domenica”: la trama
La Torino bene degli anni settanta viene sconvolta dal delitto dell’architetto Garrone. L’unico testimone ha visto allontanarsi dal luogo del delitto una donna vestita da prostituta, ma tra i sospettati entra presto anche la ricca e bella Anna Carla Dosio.
E’ il film “La donna della domenica” in onda domenica 14 settembre 2025 alle 21:20 su Rai Storia. Nel cast: Marcello Mastroianni, Jacqueline Bisset, Jean-Louis Trintignant, Aldo Reggiani e Pino Caruso.