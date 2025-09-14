Il film “La donna della domenica” oggi su Rai Storia: la trama


Tratto dal romanzo di Fruttero & Lucentini, stasera in prima serata su Rai Storia il film “La donna della domenica”: la trama

la donna della domenica film

La Torino bene degli anni settanta viene sconvolta dal delitto dell’architetto Garrone. L’unico testimone ha visto allontanarsi dal luogo del delitto una donna vestita da prostituta, ma tra i sospettati entra presto anche la ricca e bella Anna Carla Dosio.

E’ il film “La donna della domenica” in onda domenica 14 settembre 2025 alle 21:20 su Rai Storia. Nel cast: Marcello Mastroianni, Jacqueline Bisset, Jean-Louis Trintignant, Aldo Reggiani e Pino Caruso.