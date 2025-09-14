Il film “Il talento di Mr. C” oggi su Rai 4: la trama

Nicolas Cage interpreta una versione romanzata di sé stesso nel film “Il talento di Mr. C” (2022) di Tom Gormican in onda domenica 14 settembre alle 21.20 su Rai 4. Un attore in crisi è costretto ad accettare un ingaggio milionario per partecipare al compleanno del facoltoso fan Javi, nella splendida cornice di Maiorca.

Quello che sembra un facile incarico mondano si trasforma in un’incredibile avventura quando la Cia gli rivela che il suo anfitrione è sospettato di essere in combutta con un pericoloso criminale. Cage dovrà così improvvisarsi eroe d’azione nella vita reale, tra inseguimenti, sparatorie e doppi giochi, riscoprendo inaspettatamente le proprie capacità. Il coprotagonista è Pedro Pascal.