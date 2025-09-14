Fino al 31 ottobre 2025 Milano Certosa District presenta una ricca programmazione


Fino al 31 ottobre 2025 Milano Certosa District presenta una ricca programmazione che alternerà, dal martedì al sabato, numerosi appuntamenti settimanali tra musica, cinema, sport e divertimento

milano certosa district 2025

Fino al 31 ottobre Milano Certosa District – al centro di un importante presenta una ricca programmazione che alternerà, dal martedì al sabato, numerosi appuntamenti settimanali tra musica, cinema, sport e divertimento.

Tutti gli appuntamenti sono ad accesso gratuito.

Il programma completo e aggiornato su www.certosadistrict.com

Milano Certosa District celebra così il rientro in città con un ricco programma di eventi aperti al pubblico, rafforzando ulteriormente la sua identità come centro culturale dinamico e punto di riferimento per la comunità locale. Questo palinsesto variegato non solo consolida il legame con i residenti del quartiere, ma si propone anche di attrarre nuovi visitatori e curiosi, offrendo uno spazio di incontro, creatività e scambio per tutti coloro che desiderano esplorare e vivere Milano tutti i giorni della settimana.

Il palinsesto presentato si inserisce perfettamente nel contesto di un crescente impegno del “distretto dei talenti” verso i tre pilastri che ne costituiscono l’identità: Food, Music e Arts.

Programmazione settimanale:

 

MARTEDÍ

Dalle ore 20:00

Proiezioni cinematografiche nel nuovo cortile polifunzionale del Pennellificio (via Varesina 177)

Accesso libero e gratuito.

Ogni settimana su www.certosadistrict.com verrà pubblicata la programmazione aggiornata. In caso di pioggia, l’appuntamento verrà rimandato alla settimana successiva.

 

Aperture serali:

> Bottega Botturi (Viale Carlo Espinasse 154) con menù promo panino e bevanda a 10€

> Ristorante Abba (Via Varesina 177) con menù degustazione special di 4 portate a 55€ (bevande escluse)

> LaFa (Via Varesina 204)

 

MERCOLEDÍ

Dalle ore 18:00

Post Office da Shallo (Via Varesina 189)

Aperitivo con musica

 

GIOVEDÍ

Dalle ore 18:00

Post Office Parkour da Club Giovanile Milano (Via Antonio Raimondi 15)

Spritz & Gin Tonic a 5€ (solo per le prime 2 ore). Playlist curate dallo staff di CGM

 

VENERDÍ

Dalle ore 18:00

Musica dal vivo al 204 (Via Varesina 204)

Musica dal vivo con band che si alterneranno ogni settimana, dando vita ogni volta ad un’esperienza unica, tra contaminazioni e mix tra generi diversi.

 

Aperture serali:

> Tana (Via Varesina 204)

> Ammare (Via Varesina 204)

> LaFa (Via Varesina 204)

 

SABATO

Alle ore 11:00

Yoga in Forgiatura (Via Varesina 162)

Accesso gratuito con prenotazione obbligatoria al seguente link eventbrite.com.

Posti limitati. Sarà necessario portare il proprio tappetino.

 

Dalle ore 18:00

Musica dal vivo al 204 (Via Varesina 204)

Musica dal vivo con band che si alterneranno ogni settimana, dando vita ogni volta ad un’esperienza unica, tra contaminazioni e mix tra generi diversi.

 

Dalle 18:30 alle 20:30

Degustazione special da LaFa (Via Varesina 204)

Kebab a scelta (6€) e calice di vino (6€)

 

Aperture serali:

> LaFa (Via Varesina 204)

> Tana (Via Varesina 204)

> Ammare (Via Varesina 204)