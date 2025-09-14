60 milioni di euro, lo yacht, la villa di Saint Tropez e una delle case di New York dello stilista: chi è il manager Michele Morselli che ha avuto lasciti nel testamento di Armani

Sta circolando molto in questi giorni, su tutti i siti di attualità, il nome di Michele Morselli, un manager, perchè è tra i nominativi messi neo su bianco dallo stilista Giorgio Armani nel suo testamento. A lui, Armani ha lasciato complessivamente sui 60 milioni di euro, e non solo.

CHI È MICHELE MORSELLI

Michele Morselli ha 42 anni ed è un manager: è l’amministratore delegato di Immobiliare srl, la società del colosso Armani che gestisce il patrimonio immobiliare dello stilista. Armani, infatti, aveva molte proprietà di lusso, come le case a Saint-Tropez, Pantelleria, Antigua, Broni e New York. Ebbene, Morselli è a capo della società che si occupava di gestire questi immobili ed era vicino ad Armani non per questioni di moda o sfilate ma per questioni di ‘affari’ comunque molto importanti. Oltre che immobiliarista, Morselli è una persona molto sportiva. Sui social lo si vede fare padel, pesca, e ciclismo. Ama anche l’ippica e il basket. Dallo scorso agosto è consigliere della Blu Basket di Bergamo, team che partecipa al campionato nazionale di Serie A2.

COSA GLI HA LASCIATO ARMANI

Non è dato sapere se Armani e Morselli fossero propriamente amici stretti, ma sicuramente per lo stilista Morselli era una persona di grande fiducia. Tanto che ha lasciato scritto nel testamento che Morselli avrà la possibilità di essere ospite del mega yacht ‘Maìn‘ di Armani, per due settimane all’anno, quando l’imbarcazione di lusso sarà utilizzata dall’ex compagno Leo Dall’Orco. E potrà anche utilizzare la sua casa di New York e quella di Saint Tropez (ereditate da Dall’Orco) per brevi vacanze.

Quanti ai lasciti veri e propri, a Morselli Armani ha lasciato due tranche di Btp, che hanno attualmente un valore complessivo di quasi 32 milioni di euro, e 100 mila azioni Essilorluxottica, per un valore di oltre 26 milioni. A ciò vanno aggiunti altri beni personali lasciati al 42enne tra cui alcune auto d’epoca. Inoltre, Armani ha aperto a nome della figlia di Morselli (Bianca) una polizza assicurativa milionaria il cui controvalore le sarà liquidato quando avrà tra i 25 e i 30 anni. In un’intervista, Armani aveva detto di considerare Bianca “come una figlia”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)