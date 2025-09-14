Bud Spencer va in Oriente in “Piedone a Hong Kong” su Rai Movie: la trama

Bud Spencer va in Oriente in “Piedone a Hong Kong” in onda stasera su Rai Movie: la trama del secondo film della fortunata quadrilogia

Bud Spencer protagonista su Rai Movie: domenica 14 settembre alle 21.15, arriva “Piedone a Hong Kong”. La polizia di Napoli sta cercando di sgominare un imponente traffico di droga, proveniente dall’estremo oriente: il commissario Rizzo, alias “Piedone”, decide di indagare sul campo e parte per la Cina, con tappa intermedia a Bangkok, dove trova un piccolo amico, Yoko, che lo aiuterà nelle indagini. Secondo film della fortunata quadrilogia: Bud Spencer in questo caso non è doppiato e parla con la sua voce. Allegria e movimento, Piedone in Oriente non delude i suoi appassionati.