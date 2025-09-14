Asus rende più leggero il ritorno di settembre con due speciali promozioni CASHBACK

ASUS propone due promozioni attive fino a fine settembre: ROG PLAY LIKE A PRO e ASUS BACK TO SCHOOL, pensate per offrire vantaggi concreti su una vasta gamma di prodotti

ASUS rende più leggera la ripresa di settembre con due speciali promozioni CASHBACK. Con la fine delle vacanze e il ritorno alle abitudini quotidiane tra lavoro e scuola, settembre diventa il momento ideale per rinnovare il proprio setup. Per questo ASUS propone due promozioni attive fino a fine settembre: ROG PLAY LIKE A PRO e ASUS BACK TO SCHOOL, pensate per offrire vantaggi concreti su una vasta gamma di prodotti.

ROG PLAY LIKE A PRO

È la promozione dedicata ai gamer che include anche tantissime novità appena annunciate e consente di ricevere fino a 235 € di rimborso acquistando periferiche gaming come tastiere, mouse, mousepad, cuffie, sedie e controller. È valida anche su Amazon, purché il prodotto sia venduto e spedito da Amazon Italia.

La promo è attiva fino al 30 settembre, ma il periodo per richiedere il rimborso termina il 14 ottobre 2025, registrando i dati richiesti e caricando la prova d’acquisto.

ASUS BACK TO SCHOOL

Per affrontare il rientro con la giusta marcia, la promozione BACK TO SCHOOL offre fino a 525 € di rimborso sull’acquisto di schede madri, chassis, dissipatori per CPU, alimentatori, monitor e soluzioni per il networking. L’iniziativa è valida fino al 29 settembre 2025, con periodo di riscatto aperto fino al 13 ottobre 2025 ed è valida anche su Amazon, sui prodotti venduti e spediti da Amazon Italia.

Come funzionano le promo:

Per ricevere il rimorso associato a ciascun prodotto occorre:

Acquistare un prodotto ASUS idoneo da un rivenditore aderente.

Registrare i dati e caricare la fattura entro il 13 ottobre 2025.

Dopo la verifica, il rimborso viene erogato direttamente sul conto corrente.

I rivenditori aderenti ad entrambe le iniziative sono:

Per maggiori informazioni sulle campagne promozionali e la lista completa dei prodotti in promozione con il valore del cashback associato a ciascuno, è possibile consultare i seguenti link: ROG Play Like a Pro e ASUS Back To School.