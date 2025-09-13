Traslochi in Italia: testa a testa Roma-Milano, ma il Nord domina

Uno studio analizza le città italiane dove si verificano più traslochi: Roma e Milano registrano circa 2.400 ricerche mensili

Settembre, mese di nuovi inizi, è anche periodo di traslochi. E non si tratta solo di cambiare indirizzo, ma di dare nuova vita agli spazi, adattandoli alle proprie esigenze.

Proprio per capire dove si concentra maggiormente questo fenomeno, Pannelliplastica.it, specialista in pannelli in plastica per la casa, ha analizzato le ricerche online e stilato la classifica delle città italiane dove ci sono più traslochi.

Torino nel podio, seguono Caserta e Bologna

Chi guida la classifica tra Roma e Milano?

Secondo lo studio, la sfida è apertissima: entrambe le città registrano circa 2.400 ricerche mensili legate ai traslochi, che si tratti di persone che si spostano da un’altra città o semplicemente in una nuova casa in una di queste due città.

Roma affascina per storia, clima mite e spazi ampi; Milano attrae con opportunità di lavoro, università e un dinamismo.

Torino, sorprendentemente, Caserta e Bologna chiudono invece la top 5.

Come ci si poteva aspettare, nella classifica completa, le città del Sud sono in minoranza, 6 contro le 12 del Nord, città che attraggono spesso persone anche da altre regioni grazie alle maggiori opportunità lavorative. Al contrario, nelle città del Sud, i traslochi riguardano probabilmente soprattutto residenti locali.

Roma domina nel Centro-Sud, Milano regina del Nord

E se osservassimo il confronto tra Roma e Milano a livello regionale? Il testa a testa rimane tale o vediamo delle differenze?

In questo confronto, Roma svetta per numero di regioni conquistate: è la più cercata in 12 regioni italiane, dominando soprattutto nel Centro e nel Sud, con l’unica presenza al Nord in Friuli-Venezia Giulia. Milano, invece, raccoglie il maggior interesse nelle regioni settentrionali, con una sola eccezione meridionale.

Metodologia

Questo studio è stato realizzato analizzando, tramite il tool Semrush, i primi venti risultati relativi alla ricerca “traslochi + città”, per individuare le città italiane con il maggior numero di traslochi, sia interni alla stessa città sia provenienti da altre località. Nella seconda parte, tramite Google Trends, è stata esaminata la distribuzione delle ricerche per “traslochi Roma” e “traslochi Milano”, al fine di capire da quali regioni provenga la quota maggiore di interesse per l’una o per l’altra destinazione.