Tragedia a Trieste: la 25enne Marta Gianelli investita da un uomo alla guida di un SUV

Una 25enne milanese, Marta Gianelli, ha perso la vita a Trieste travolta da un suv mentre attraversava via Fabio Severo, a due passi dall’università. Era circa mezzanotte meno un quarto quando la Jeep, lanciata in salita, l’ha centrata senza rallentare. L’impatto è stato devastante: la giovane è stata scaraventata per diversi metri, mentre il fuoristrada ha terminato la corsa contro le ringhiere dell’isola pedonale centrale.

La strada, ben illuminata, non lascia spazio a dubbi sulle condizioni di visibilità. Gli agenti della Polizia locale stanno comunque analizzando i rilievi per capire la dinamica. Alla guida del mezzo c’era un uomo residente a Trieste. Marta invece era originaria di Melzo, in provincia di Milano, e studiava fuori sede.

I soccorsi sono scattati immediatamente. La prima a intervenire è stata una dottoressa che passava di lì per caso: ha provato a rianimarla in attesa dell’arrivo del 118. Le manovre si sono protratte a lungo, ma non c’è stato nulla da fare.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)