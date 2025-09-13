Su Rai 3 oggi “La confessione”: parte la nuova stagione

La nuova stagione de “La Confessione” torna sabato 13 settembre alle 20.20 su Rai 3: il programma condotto da Peter Gomez riparte con interviste a tutto tondo a personaggi della politica, dello spettacolo, del mondo della cultura e dello sport.

Si apre con il matematico e divulgatore Piergiorgio Odifreddi che, partendo da episodi poco noti della sua gioventù, come l’esperienza in seminario e l’arresto in Siberia, si concentrerà sull’attualità, sia su Gaza che sull’Ucraina. Dopo di lui, sarà la volta di Paola Minaccioni, che ci parlerà dei suoi esordi prima nel cabaret, a teatro e in tv, poi al cinema come attrice di successo, sia in ruoli comici che in ruoli drammatici.