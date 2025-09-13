Su Rai 3 “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto”: la trama

Con Gian Maria Volonté nel ruolo del protagonista, sabato 13 settembre, su Rai 3, alle 21.20 c’è “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto”

Uno dei capostipiti del poliziottesco all’italiana, con la colonna sonora di Ennio Morricone, film paradigmatico dell’opera di Elio Petri che gli è valso l’Oscar come miglior film straniero nel 1971, con Gian Maria Volonté nel ruolo del protagonista: sabato 13 settembre, su Rai 3, alle 21.20 c’è “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto”. Il capo della squadra omicidi di una grande città italiana viene promosso al vertice dei servizi politici della Questura.

Proprio nel giorno della sua promozione, l’uomo, cattivo e perverso, che incarna allo stesso tempo un infantilismo ricorrente nella messa in scena del cinema italiano, uccide la sua amante Augusta. In segno di sfida e disprezzo per le forze dell’ordine, delle quali egli stesso è il capo, dissemina nell’appartamento una serie di indizi, con l’intenzione di dimostrare a sé stesso la capacità di manovrare le indagini. La versione è stata di recente restaurata dalla Cineteca di Bologna.