Stasera su Rai 5 in diretta da Venezia la finale del Premio Campiello

In diretta dal Gran Teatro La Fenice di Venezia, Rai Cultura propone, sabato 13 settembre alle 20.30 su Rai 5 e in streaming su Rai Play, la cerimonia di premiazione della 63^ edizione del Premio Campiello, uno tra i più prestigiosi e importanti premi letterari nel panorama editoriale italiano. A condurre la fase conclusiva del premio organizzato dalla Fondazione Il Campiello – Confindustria Veneto sarà Giorgia Cardinaletti, affiancata da Luca Barbarossa che interverrà durante lo spettacolo con alcuni contributi musicali, accompagnato dalla sua Social Band.

Protagonisti assoluti saranno i cinque finalisti con cui Giorgia Cardinaletti dialogherà sul palco. Con loro, il pubblico attenderà di conoscere il vincitore scelto dalla Giuria dei Trecento Lettori anonimi, composta da persone di diverse età, professioni e provenienza geografica che, con il loro giudizio, rappresentano il gusto autentico dei lettori italiani. A contendersi l’ambita “vera da pozzo” di questa 63^ edizione sono: Marco Belpoliti con “Nord Nord” (Giulio Einaudi editore), Wanda Marasco con “Di spalle a questo mondo” (Neri Pozza), Monica Pareschi con “Inverness” (Polidoro), Alberto Prunetti con “Troncamacchioni” (Giangiacomo Feltrinelli), Fabio Stassi con “Bebelplatz” (Sellerio).

Durante la cerimonia verranno, inoltre, premiati i vincitori degli altri riconoscimenti previsti dalla Fondazione Il Campiello che arricchiscono la serata celebrando diverse forme di eccellenza letteraria.

Verrà consegnato il premio per l’Opera Prima ad Antonio Galetta, autore di “Pietà” (Giulio Einaudi editore), un riconoscimento che accende i riflettori sui talenti esordienti. Sarà poi il momento del Premio Fondazione Il Campiello, il prestigioso riconoscimento alla carriera attribuito quest’anno a Laura Pariani. Verranno inoltre premiate Ilaria Mattioni e Chiara Carminati, vincitrici delle due categorie in gara nella quarta edizione del Campiello Junior, dedicato alla letteratura per i più giovani. La serata sarà, infine, l’occasione per celebrare il vincitore del Campiello Giovani, giunto quest’anno alla trentesima edizione e rivolto agli scrittori emergenti, e il vincitore della terza edizione del Campiello Natura – Premio Venice Gardens Foundation, annunciato la mattina stessa durante la conferenza stampa presso La Casa di The Human Safety Net.

Il Premio Campiello, istituito nel 1962 dagli Industriali del Veneto, è promosso e gestito dalla Fondazione Il Campiello, composta dalle Associazioni Industriali del Veneto e dalla loro Federazione regionale. Nato dalla visione di unire il mondo produttivo a quello culturale, il Premio è oggi uno dei più importanti casi in Italia di connessione concreta e strategica tra mondo dell’impresa e della cultura. Si contraddistingue da sempre per i valori che lo rendono unico: trasparenza, indipendenza ed eticità, grazie ai quali il Premio si è accreditato come una delle più importanti e amate competizioni letterarie italiane. Il Premio si avvale del patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, della Regione Veneto, della Venice Gardens Foundation e il sostegno di Unioncamere del Veneto.

Regia televisiva A. Canali, autori M. Martelli, F. D’Amelio, A. Matarante, R. Rizzi, . Verdura, produttore esecutivo E. Beccalli, coordinamento editoriale Anna Lisa Guglielmi.

Sarà possibile seguire la cerimonia sui social tramite l’hashtag #PremioCampiello2025 e su Instagram sempre tramite l’account ufficiale @premiocampiello.