Oggi su Rai 1 torna “Buongiorno Benessere” con Vira Carbone

Sabato 13 settembre riparte su Rai 1 alle 10.30 “Buongiorno Benessere”, il programma condotto da Vira Carbone che ogni sabato mattina accompagnerà i telespettatori alla scoperta della salute e del benessere. Questa nuova edizione porta con sé tante novità, come la rubrica “Che malattia è?” – pensata per imparare a riconoscere i sintomi e le patologie più comuni – e un percorso dedicato ai pericoli nascosti nelle nostre case, per conoscerli e prevenirli. Il Prof. Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, commenterà le ultime novità sanitarie e risponderà in diretta alle domande dei telespettatori.

Si parlerà poi di sicurezza alimentare con il dott. Carlo Gargiulo, medico di base, che spiegherà come preparare conserve fatte in casa evitando il rischio del botulino. Il tema del diabete sarà affidato al Prof. Dario Pitocco, della Società Italiana di Diabetologia, che offrirà un approfondimento su questa malattia sempre più diffusa e sulle strategie migliori per prevenirla con stili di vita corretti. Il Prof. Yamume Tshomba, chirurgo vascolare dell’Università Cattolica di Roma, affronterà invece il tema del colesterolo, illustrandone i rischi e dando preziosi consigli su come combatterlo e prevenirlo. A seguire, il Prof. Antonio Rebuzzi, della Società Italiana di Cardiologia, parlerà di affanno e palpitazioni improvvise.

Spazio poi alla scienza con il Prof. Valerio Rossi Albertini, fisico del CNR, che accompagnerà il pubblico in una nuova tappa del viaggio tra i pericoli nascosti nelle mure domestiche, con un approfondimento sui batteri e i microbi del bagno. Il benessere del fegato sarà al centro dell’intervento del Prof. Giuseppe Maria Ettorre, direttore della Chirurgia Generale e dei Trapianti d’Organo dell’Ospedale San Camillo Forlanini di Roma, affiancato dallo chef Alessandro Circiello, che proporrà una ricetta depurativa ad hoc. Non mancherà poi uno spazio dedicato alla bellezza e alla cura di sé con la dott.ssa Fiorella Donati, specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva, che parlerà delle ultime novità per il viso e il corpo. Infine, uno sguardo al futuro della medicina con il Prof. Domenico D’Ugo, chirurgo generale del Policlinico Gemelli, che racconterà le nuove frontiere della chirurgia tra tecnologia e innovazione.