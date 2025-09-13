Odio e violenza in politica, Meloni attacca la sinistra: “Minimizza”

La premier Meloni: “Secondo Odifreddi sparare a Martin Luther king e a un esponente Maga non è la stessa cosa. Chiedo conto alla sinistra italiana”

“Noi vogliamo rimettere l’Italia nel posto che merita sullo scacchiere internazionale. Vogliamo dimostrare che la politica può essere fatta con amore per la propria nazione e la propria gente. Lo dico nel momento in cui l’odio e la violenza politica stanno tornando realtà, facendo venire i nodi al pettine. Io Vengo da una comunità politica accusata di portare odio e violenza, accusata da chi oggi minimizza l’uccisione a sangue freddo di un ragazzo di 31 anni che aveva la colpa di difendere la sue idee. Si sedeva in pubblico e consentiva a chiunque di partecipare al dibattito e lo sfidava con le sue idee. In questi giorni ho letto commenti disumani sulla morte di Kirk, uno di questi è Giorgio Odifreddi secondo cui sparare a Martin Luther king e a un esponente Maga non è la stessa cosa. Chiedo conto alla sinistra italiana di questo continuo minimizzare o giustificare e di questa demonizzazione di chi non la pensa come loro. E’ ora di dire che queste teorie sono incompatibili con qualsiasi visione di democrazia”. Lo dice la premier Giorgia Meloni nel corso della festa nazionale dell’Udc.

“Dicevano che col centrodestra al governo l’Italia sarebbe andata in default ma le cose sono andate diversamente. La verità è che la sinistra non azzecca una previsione da qualche decennio. Noi siamo l’ancora di stabilità in Europa e di questo siamo orgogliosi. Non abbiamo aumentate le tasse nonostante il lascito dei nostri predecessori, ma le abbiamo abbassate e nella prossima legge di bilancio ci concentreremo sul ceto medio”.

“La riforma del premierato è necessaria per rafforzare la democrazia ma anche l’economia. Solo un governo stabile può realizzare una visione. Intendiamo andare avanti su questa riforma così come su quella della giustizia. Vogliamo spezzare quel sistema correntizio che ha umiliato la magistratura e rendere la giustizia più efficiente per i cittadini”.

