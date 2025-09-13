Mondiali di atletica, delusione Iapichino: è fuori dalla finale del salto in lungo

Iapichino fuori dalla finale del salto in lungo dei Mondiali di atletica: “Un incubo, sono sotto shock”. L’azzurra ha saltato malissimo e ha chiuso con 6.56 metri

Delusione imprevista per Larissa Iapichino ai Mondiali di atletica a Tokyo. L’azzurra ha saltato malissimo e con 6.56 metri manca clamorosamente la finale del salto in lungo, dopo aver vinto la finale della Diamond League.

“E’ importante non farsi prendere dal momento, tornare in albergo e analizzare cosa è successo con lucidità. La gara si commenta da sola. Vorrei commentarla in un momento diverso. Non è stato lo spettacolo che volevo portare a questo Mondiale. Io sono sotto shock. Non ho emozioni. E’ come se stessi vivendo un incubo”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)