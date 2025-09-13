“Linea Blu – Porti d’Italia” su Rai 1 oggi è a Civitavecchia

Saranno Civitavecchia e il suo porto i due grandi protagonisti della puntata di “Linea Blu – Porti d’Italia” in onda sabato 13 settembre alle 14.00 su Rai 1

Donatella Bianchi e Fabio Gallo racconteranno una puntata speciale che intreccia passato e presente, mostrando come la città portuale continui a rappresentare un crocevia di storia, cultura, economia e sostenibilità.

Il percorso televisivo parte dalle origini della città: il maestoso Forte Michelangelo, la cui costruzione fu commissionata da Papa Giulio II all’inizio del XVI secolo per proteggere il porto e dalla imponente Porta Livorno, uno degli accessi monumentali al porto storico di Civitavecchia e, ancora oggi, uno dei simboli della città portuale.

Le telecamere esploreranno anche la Darsena Romana, cuore pulsante delle origini marittime di Civitavecchia e le affascinanti Terme Taurine, testimonianza della grande tradizione termale di questo territorio.

Dal patrimonio storico si approda all’anima contemporanea della città: il porto di Civitavecchia, tra i più importanti del Mediterraneo, punto di riferimento per traghetti, autostrade del mare e crociere che nel 2024 ha raggiunto la cifra record di 3 milioni e mezzo di passeggeri in transito. Hub crocieristici moderni ed efficienti, in grado di offrire servizi sempre più all’avanguardia, occupano posizioni apicali nello scenario Europeo e Mediterraneo.

Riflettori puntati anche sulle tante professioni del porto, fondamentali per la vita economica e sociale del territorio, e sulle iniziative green che guardano a un futuro sempre più sostenibile.

Il viaggio continua verso l’area archeologica e naturalistica della Frasca, luogo di straordinaria bellezza e biodiversità, ma racconterà anche l’originale progetto dell’Università della Tuscia, che ha visto la liberazione in mare di numerosi astici, simbolo di tutela dell’ecosistema marino e di attenzione alla biodiversità.