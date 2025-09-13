In prima Tv su Rai 2 “Un omicidio per due – Ultima notte di nozze”: la trama

Per il ciclo “Nel segno del giallo”, sabato 13 settembre su Rai 2, in prima visione assoluta, alle 21.20 va in onda “Un omicidio per due – Ultima notte di nozze”: la trama

Per il ciclo “Nel segno del giallo”, la rassegna che da più di trent’anni trasmette film di suspense e thriller, sabato 13 settembre su Rai 2, in prima visione assoluta, alle 21.20 va in onda “Un omicidio per due – Ultima notte di nozze”. Il detective Kerem “Gianni” Ergin è ormai da anni un esperto investigatore nella valle della Ruhr.

Sebbene sia tedesco con origini turche, nel profondo si sente italiano perché da piccolo ha vissuto col nonno in Puglia. Da poco Kerim condivide il lavoro con Lou, una nuova collega arrivata da Berlino, sicura di sé e tenace. La coppia di investigatori indaga sui crimini che avvengono nel cuore industriale della Germania, dove fabbriche colossali sovrastano paesaggi lussureggianti e sereni. In questa puntata Gianni e Lou affrontano un difficile caso di omicidio: la sera stessa delle sue nozze una donna viene trovata morta nel lago.