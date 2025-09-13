Il film “The Order” con Jean-Claude Van Damme oggi su Rai 4: la trama

Sabato 13 settembre la prima serata di Rai 4 è in compagnia di Jean-Claude Van Damme con un piccolo cult del cinema action thriller, “The Order”: la trama

Sabato 13 settembre la prima serata di Rai 4 è in compagnia di Jean-Claude Van Damme con un piccolo cult del cinema action thriller, “The Order” di Sheldon Lettich. Il trafficante di oggetti antichi Rudy entra in possesso di un papiro noto come Fazar, un testo sacro che appartiene all’Ordine dell’Unità Divina. Quando suo padre, l’archeologo Oscar, gli dice di essere a Tel Aviv in grande pericolo, Rudy si reca sul posto e scopre che è scomparso e dietro il rapimento c’è l’Ordine, che vuole rientrare in possesso del papiro e mettere a segno un attentato alla Città Santa.