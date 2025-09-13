Il film “Sempre amici” con Nicole Kidman oggi su Rai Movie: la trama

Stasera su Rai Movie “Sempre amici”, remake del fortunatissimo “Quasi amici” del 2011. Nel cast Bryan Cranston, Nicole Kidman, Kevin Hart: la trama

Sabato 13 settembre alle 21.10 su Rai Movie “Sempre amici”. Philip Lacasse è un miliardario di Park Avenue che, dopo un grave incidente, è costretto sulla sedia a rotelle. L’uomo assume come aiutante Dell, un ex carcerato afroamericano alla disperata ricerca di un lavoro. Mentre Lacasse è convinto che non valga la pena vivere, Dell deve cercare di tornare sulla retta via.

I due, che appartengono a mondi diversi, nonostante le divergenze iniziali, imparano, grazie al reciproco sostegno, a vivere nuovamente. L’inaspettata amicizia lascerà un segno importante nelle loro vite. Il film è un remake del fortunatissimo “Quasi amici” del 2011. Nel cast Bryan Cranston, Nicole Kidman, Kevin Hart.