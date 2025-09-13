Il film “L’odore della notte” oggi su Rai Storia: la trama

Liberamente ispirato al romanzo “Le notti di arancia meccanica” di Dido Sacchettoni, il film “L’odore della notte”, per la regia di Claudio Caligari su Rai Storia: la trama
Liberamente ispirato al romanzo “Le notti di arancia meccanica” di Dido Sacchettoni, il film “L’odore della notte”, per la regia di Claudio Caligari, è proposto sabato 13 settembre alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Cinema Italia”. Roma. Un gruppo di rapinatori dell’estrema periferia si specializza nell’assalto ai quartieri alti.
A capo della banda, Remo Guerra, un giovane ancora in forze alla polizia che, ormai totalmente preso dalla sua dimensione illegale, riesce persino a sviluppare una tecnica criminale efficace ma sempre più dura e violenta. Nel cast, Valerio Mastandrea, Giorgio Tirabassi, Marco Giallini, Little Tony.