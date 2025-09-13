“Dove non guardi” è il nuovo singolo di Bert0

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “DOVE NON GUARDI”, il nuovo singolo di Bert0

“Dove non guardi” è un brano che racconta una storia vera, di quelle che molti si portano dietro in silenzio: un sentimento mai rivelato tra due amici. Non è la classica storia d’amore, ma un legame complicato, fatto di sguardi, momenti condivisi e tante cose rimaste in sospeso. Nessuno ha mai avuto il coraggio di dire davvero cosa provava, e ora resta solo il dubbio di cosa sarebbe potuto succedere.

Il testo è diretto, senza giri di parole, un flusso di pensieri che affiorano quando si è soli, magari in macchina, con una canzone in loop che riapre vecchie ferite. È una riflessione a voce alta su quello che si è perso, su ciò che non si è avuto il coraggio di affrontare, e su una connessione che, anche con il tempo, resta viva sotto la pelle. Il sound è un mix di neo soul e hip hop, con un’impronta ambient. Bassi caldi, linee melodiche avvolgenti creano un’atmosfera introspettiva, quasi da viaggio notturno. La voce si muove tra rap e melodia, senza forzature, con un tono confidenziale, come se si stesse parlando a qualcuno che non si vede da anni.

Spiega l’artista a proposito del nuovo brano: “Dove non guardi è partita da un’emozione che credo molti hanno provato: quel sentimento di qualcosa che non si è mai detto, quel legame che resta lì, a metà. Da lì ho provato a immaginare cosa succede dopo, cosa succede quando quella cosa non detta pesa e ti accompagna, ma non sai come affrontarla. In studio ho cercato di restare semplice e sincero, senza complicare troppo le cose. Per me la musica serve a raccontare quello che si sente davvero, anche quelle emozioni piccole o nascoste che però non ti lasciano mai davvero andare.”