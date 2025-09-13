“A Sua Immagine” su Rai 1 oggi tra San Felice al Circeo e Montefalco

Sabato 13 settembre, alle 16.00 su Rai1, nuovo appuntamento con “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura tra San Felice al Circeo e Montefalco

Sabato 13 settembre, alle 16.00 su Rai1, nuovo appuntamento con “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura. Lorena Bianchetti ripropone, in questa puntata, alcuni dei luoghi più belli e significativi del suo viaggio estivo in giro per l’Italia e lo fa da San Felice al Circeo, in provincia di Latina, una perla della cosiddetta “Costa di Ulisse”.

San Felice vive non solo del suo rapporto col mito ma anche con una storia che affonda le radici fino alla preistoria. Si vedranno le sue vie e le sue piazze, all’ombra della Torre dei Templari. Lorena Bianchetti sarà accompagnata dalla giornalista Ebe Pierini e sarà anche l’occasione ricordare una sua cittadina illustre: Anna Magnani.

È ambientata invece a Montefalco, in Umbria, la quarta puntata di “Sui passi di Sant’Agostino” de “Le ragioni della speranza” con padre Pasquale Cormio per conoscere da vicino la figura di una santa agostiniana, Santa Chiara della Croce.