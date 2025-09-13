A Bologna torna DiscoBo, la Mostra mercato del disco

Ritorna DiscoBo, l’appuntamento garanzia per tutti gli appassionati del vinile sabato 13 e domenica 14 settembre in Piazza Lucio Dalla a Bologna

Ritorna l’appuntamento garanzia per tutti gli appassionati del vinile sabato 13 e domenica 14 settembre in Piazza Lucio Dalla a Bologna. Le due speciali giornate di Mostra del Disco saranno a ingresso libero, con orario continuato dalle ore 10.00 fino alle 19.00.

Quello di DiscoBo sarà un weekend d’eccezione con numerosi espositori, tra i migliori provenienti da tutta Italia ma anche dall’estero, con una vastissima selezione dei migliori dischi sul mercato: novità; rarità, prime stampe, edizioni limitate, merchandising, poster e molto altro!

Giunti alla dodicesima edizione, Bologna si riconferma la città perfetta per dare casa alla Mostra del Disco, grazie al suo profondo legame con la musica: dal cantautorato alla scena indipendente, passando per la tradizione universitaria e i grandi eventi dal vivo. DiscoBO è un’esperienza unica per chi ama la musica e il supporto analogico, capace di regalare emozioni attraverso i suoi solchi e di creare un ponte generazionale nella splendida cornice di Piazza Lucio Dalla.

MOSTRA MERCATO DEL DISCO E CD USATO DA COLLEZIONE

BOLOGNA – Piazza Lucio Dalla

13 – 14 settembre 2025

Piazza Lucio Dalla – Tettoia Nervi – Bologna

Orario continuato dalle 10.00 alle 19.00

Ingresso libero

Info: 392 2724361

info@mostradeldisco.com

www.mostradeldisco.com