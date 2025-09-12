Viaggio nel cuore di Barbados, dove il passato incontra il presente

Crocevia di influenze africane, caraibiche ed europee, Barbados è uno dei cuori pulsanti della cultura di questa parte del mondo: un’isola in cui le tradizioni si intrecciano con l’innovazione

Nel 2025 Barbados celebra la sua ricchezza culturale con una serie di eventi e iniziative che valorizzano il talento locale e il profondo legame tra comunità e creatività. Tra questi, spicca il Caribbean Festival of The Arts – CARIFESTA XV, iniziato il 22 agosto.

Questo evento internazionale permette ai visitatori di immergersi nell’anima dei Caraibi e porta sull’isola artisti, scrittori, musicisti e performer provenienti da tutta la regione, trasformando Barbados in una vetrina di espressione culturale. Per 10 giorni entusiasmanti, la capitale Bridgetown e numerose altre località dell’isola si trasformano in palcoscenici a cielo aperto, ospitando spettacoli di danza, Super Concerts, Big Conversations, mostre d’arte, letture letterarie, teatro dal vivo e installazioni contemporanee. CARIFESTA XV a Barbados può oggi vantare il più grande Grand Market nella storia del festival e l’organizzazione di circa 300 eventi in meno di due settimane.

Ma CARIFESTA XV non è solo un evento: sotto il tema “Caribbean Roots, Global Excellence”, il festival rappresenta un invito autentico a riscoprire le radici comuni dei popoli caraibici e a celebrare l’eccellenza globale dei loro artisti. Con un mix di eventi gratuiti e spettacoli accessibili, CARIFESTA coinvolge l’intera comunità, dai più giovani agli appassionati d’arte più esperti. Partecipando, i turisti scoprono come la cultura a Barbados sia molto più di una tradizione: è un’identità viva, un ponte tra passato e futuro. Dalle radici africane ed europee, Barbados ha forgiato una voce unica, espressa attraverso musica, danza, una scena artistica vibrante e, naturalmente, le sue delizie culinarie.

La cultura a Barbados va oltre i grandi eventi e si ritrova anche nella vita quotidiana: nei mercati artigianali, nelle storie raccontate dagli anziani, nei murales che colorano i quartieri e nei piatti tradizionali come cou-cou and flying fish e puddin’ and souse. Inoltre, il governo e le comunità locali continuano a investire nella cultura come motore di sviluppo sostenibile, inclusione sociale e orgoglio nazionale. Un esempio è il Barbados Heritage District, un ambizioso progetto culturale e commemorativo situato nella Newton Plantation, creato con l’obiettivo di onorare la memoria degli africani schiavizzati e raccontare la resilienza del popolo bajan. Ospiterà un museo dedicato all’impatto della schiavitù, un memoriale, un centro di ricerca internazionale e un centro nazionale delle arti performative, inaugurato in occasione di CARIFESTA XV.