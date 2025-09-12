L’oroscopo di oggi, venerdì 12 settembre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, venerdì 12 settembre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Non hai tempo da perdere, prepara fin d’ora la tua personale rivincita. Cerca di non perdere di vista la voglia d’innamorarti ancora, qualche single è troppo sfiduciato per situazioni passate.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Giornata buona per risolvere problemi d’amore. E qualcuno ha già ricevuto una bella conferma o è in atto.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Se in fondo hai un desiderio di protagonismo, cerca di sfruttarlo e darti obiettivi precisi. Se c’è stata una separazione nel passato prepàrati ad affrontare qualche discussione con l’ex.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
I tuoi amori sono sempre particolari, giornata buona, sei in grado di risvegliare emozioni. Arrivano belle notizie, messaggi da persone che non senti da tempo, torna più volontà di agire, fare, liberarsi del passato.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Rischi di rovinare una giornata che nel complesso andrà solo un po’ in ritardo rispetto ai tuoi desideri. In amore le cose non cambiano per ora.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Aumenta lo slancio passionale: oggi hai una bella energia. La tua buona educazione, l’accortezza, la capacità di trattare col prossimo in modo fluido e disinvolto, ti saranno di grande vantaggio.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Ti senti felicemente predisposto al buonumore e all’armonia familiare: bisogna capire se anche gli altri lo sono. Tutto quello che puoi fare per migliorare la tua vita è a portata di mano.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Attento alle spese, qualche bolletta inaspettata, non metterti in condizioni di prendere multe. Modera il nervosismo che in questi giorni è elevato, discussioni con parenti o persone in casa.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Le trasformazioni saranno se non volontarie, determinate dal destino: ecco perché devi puntare sulle cose giuste. In amore devi fare attenzione, un rapporto che sembrava un punto di riferimento, ora potrebbe cambiare.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Non sei un tipo frettoloso, anche tu hai un limite di sopportazione oltre il quale non si può andare! E così se ritieni che una persona abbia esagerato prova a dire ciò che pensi.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Guarda bene dentro te stesso, allontani la possibilità di essere libero per paura, dimentica le costrizioni anche in amore. Qualche tensione in famiglia deve essere evitata per tempo.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
La routine di tutti i giorni ti ha stancato, non creare scossoni nella tua vita che possono aumentare problemi di tipo pratico. Forte agitazione, discussioni in più…