Oggi su Rai Storia “Nel secolo breve” propone “1943, la Resistenza a Cefalonia e Corfù”

In diversi set dell’isola di Cefalonia, teatro degli eventi, il racconto dell’eccidio che vide la divisione italiana Acqui sterminata da reparti dell’esercito nazista subito dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943. Con Isabella Insolvibile, la storia del più importante episodio della Resistenza dei militari italiani nella Seconda guerra mondiale è al centro del nuovo appuntamento de “Nel secolo breve”, firmato da Elio Mazzacane, in onda venerdì 12 settembre alle 21.10 su Rai Storia. In apertura e chiusura gli interventi e i commenti del professor Alessandro Barbero.