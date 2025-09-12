Nuovo singolo e 7 concerti per Tommaso Paradiso

Dopo aver fatto aspettare i suoi fan due anni, Tommaso Paradiso pubblica un nuovo singolo e lancia un tour nei palazzetti con sette date

Doppio annuncio per Tommaso Paradiso (diventato famoso negli anni scorsi come front man di Thegiornalisti) che sorprende i suoi fan con un nuovo singolo e con la decisione di tornare nei palazzetti a partire dalla prossima primavera per un attesissimo tour. Il singolo “Lasciamene un po’“, intanto, esce domani, venerdì 12 settembre, su tutte le piattaforme digitali e in radio accompagnato dal videoclip su YouTube per Columbia Records – Sony Music Italy, già disponibile in presave.

I FAN ASPETTAVANO DA 2 ANNI

“A distanza di due anni dal suo ultimo progetto discografico- si legge in una nota- il singolo Lasciamene un po’ arriva di petto e conferma lo stile inconfondibile di Paradiso: una scrittura unica, sempre attuale con una vena nostalgica, capace di trasformare scene quotidiane in immagini universali. Le sonorità, estremamente identitarie, uniscono il calore degli anni ’80 a un pop contemporaneo diretto e immediato tra synth, chitarre e ritmi incalzanti, per un brano romantico, incisivo ed estremamente coinvolgente”.

IL TOUR 2026

Il tour nei palasport toccherà tutta Italia nella primavera del 2026: in partenza dal Palazzo dello Sport di Roma il 18 aprile, arriverà poi all’Unipol Forum di Milano il 22 aprile, all’Inalpi Arena di Torino il 23 aprile, all’Unipol Arena di Bologna il 25 aprile, alla Kioene Arena di Padova il 26 aprile, al Mandela Forum di Firenze il 28 aprile e al Palapartenope di Napoli il 30 aprile. La vendita dei biglietti si è ufficialmente aperta oggi, giovedì 11 settembre, mentre tra martedì e ieri c’era stata una vendita prioritaria per i titolari di Mastercard e per gli iscritti a My Live Nation. Per accedere alla prevendita basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it/tommasoparadiso. Radio Deejay è la radio partner del tour.

18 aprile – Roma – Palazzo dello Sport

22 aprile – Milano – Unipol Forum

23 aprile – Torino – Inalpi Arena

25 aprile – Bologna – Unipol Arena

26 aprile – Padova – Kioene Arena

28 aprile – Firenze – Mandela Forum

30 aprile – Napoli – Palapartenope

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)