Il principe Harry a Kiev: visita a sorpresa per mostrare sostegno ai militari feriti

Dopo una settimana di impegni nel Regno Unito e l’incontro con il padre, Re Carlo III, il Principe Harry si è recato in treno in Ucraina insieme alla sua fondazione Invictus Games

Dopo una settimana di impegni nel Regno Unito e l’incontro con il padre, re Carlo III, il principe Harry si è recato a sorpresa a Kiev. A riportare la notizia per primo è stato il The Guardian. Il 40enne Duca di Sussex, come riporta il quotidiano, è arrivato in treno su invito del governo ucraino per mostrare – insieme alla sua fondazione Invictus Games – sostegno ai militari feriti, malati e infortunati durante la guerra contro la Russia in tutte le regioni del Paese. Accompagnato dal team di Invictus, Harry ha illustrato nuove iniziative in tema di riabilitazione, “con l’obiettivo finale di fornire aiuto a tutte le aree del Paese”.

Parlando al The Guardian durante il viaggio in treno, il Duca del Sussex ha dichiarato: “Non possiamo fermare la guerra, ma quello che possiamo fare è fare tutto il possibile per aiutare il processo di ripresa”. E ha aggiunto: “Possiamo continuare a umanizzare le persone coinvolte in questa guerra e ciò che stanno attraversando. Dobbiamo tenerlo sempre presente nella mente delle persone. Spero che questo viaggio contribuisca a far sì che la gente capisca, perché è facile perdere la sensibilità a ciò che sta accadendo”.

Sempre secondo quanto riporta il quotidiano, durante il viaggio, il principe visiterà il Museo Nazionale della Storia dell’Ucraina durante la Seconda Guerra Mondiale. E si prevede che incontrerà 200 veterani, anch’essi invitati. Inoltre, incontrerà anche il Primo Ministro ucraino, Yulia Svyrydenko.

