Il film “Mission” con Robert De Niro e Jeremy Irons su Rai Movie: la trama

Stasera su Rai Movie un capolavoro della storia del cinema diretto da Roland Joffé. In onda “Mission” con Robert De Niro e Jeremy Irons su Rai Movie: la trama

“Mission”, diretto da Roland Joffé e interpretato da un cast stellare guidato da Robert De Niro e Jeremy Irons, è la proposta di prima serata, alle 21.10 di venerdì 12 settembre, su Rai Movie. Un capolavoro cinematografico che racconta una storia intensa di fede, redenzione e conflitto ambientata nel Sud America del XVIII secolo. Rodrigo Mendoza (Robert De Niro), un ex mercenario e trafficante di schiavi, e il missionario gesuita Padre Gabriel (Jeremy Irons) insieme cercano di difendere una comunità di indigeni Guaraní minacciata dall’espansione coloniale e dalle scelte politiche che mettono in pericolo la vita e la libertà di quel popolo.

Un film spettacolare e struggente – girato in scenari naturali mozzafiato, reso ancora più emozionante dalla splendida colonna sonora del maestro Ennio Morricone – che esplora temi quali il rimorso, il perdono e il sacrificio, la lotta per la dignità umana e offre allo spettatore una potente visione del contrasto tra violenza e pacifismo. “Mission”, tra i tanti premi, ha vinto la Palma d’Oro al Festival di Cannes 1986 come miglior film e il Premio Oscar per la Miglior Fotografia nel 1987.