Il film “L’ultimo respiro – Trappola negli abissi” oggi su Rai 4: la trama

Venerdì 12 settembre, in prima serata (alle 21.20), su Rai 4 si conclude il ciclo “Thriller sotto l’acqua” dedicato ai film da brivido che raccontano i più inquietanti pericoli dell’oceano e lo fa con il film di prima visione “L’ultimo respiro – Trappola negli abissi”. Un gruppo di vecchi amici del college decide di fare una rimpatriata ai Caraibi e per l’occasione organizzano un’immersione nei pressi di un relitto risalente alla Seconda Guerra Mondiale.

Per un caso fortuito rimangono intrappolati all’interno del relitto, con l’ossigeno che inizia a esaurirsi e con degli squali pronti a cibarsi di loro. Il regista di origini svedesi Joachim Hedén negli ultimi anni si è specializzato come autore di survival-movie di ambientazione sottomarina, come “Breaking Surface” (2020) e “The Dive” (2023), ma con “L’ultimo respiro – Trappola negli abissi” compie il passaggio verso il filone beast-movie aggiungendo alle situazioni di pericolo in oceano anche la presenza da brivido dei sempre efficaci squali bianchi. Si tratta dell’ultimo lungometraggio in cui ha recitato Julian Sands prima della prematura scomparsa.