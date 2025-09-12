“Cia – Un uomo nel mirino” in prima visione stasera su Rai 2: la trama

Thriller in prima visione su Rai 2: venerdì 12 settembre, alle 21.20, ecco “Cia – Un uomo nel mirino”, ecco la trama del film

Thriller in prima visione su Rai 2: venerdì 12 settembre, alle 21.20, ecco “Cia – Un uomo nel mirino”. Da più di vent’anni Evan Shaw è al servizio della Cia che lo usa come sicario dandogli indicazioni tramite annunci sul giornale. Ma un giorno la figlia, che lavora per i servizi segreti britannici, gli rivela che il suo capo è morto da tempo e la sua divisione è chiusa da anni. Qualcuno si è servito di lui.

Una storia di spionaggio tesa e avvincente, con Aaron Eckhart e con una trama serrata.