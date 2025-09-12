Boglioli Autunno/Inverno 2025: la nuova interpretazione dell’abito

Boglioli ha rivoluzionato il concetto tradizionale di abito, sostituendo il classico blazer con nuove interpretazioni per creare outfit moderni e destrutturati

Protagonista è l’overshirt che sostituisce la giacca tradizionale definendo attraverso lo styling una nuova eleganza urbana, insieme alle nuove giacche boxy e safari – reinterpretata come capo outdoor – e al cardigan jacket. Anche la proposta pantaloni è stata sviluppata con una gamma di modelli sartoriali dalla shape fluida e modelli jogging, così come il modello loose realizzato con pieghe profonde. Tutti capi che assicurano una vestibilità confortevole e rilassata, mantenendo l’iconico stile Boglioli.

Realizzati in tessuti pregiati come shetland, flanella e lane con le iconiche lavorazioni sovratinte Boglioli, i new suits esprimono una visione tecnica e raffinata. L’abito del futuro è fluido, destrutturato e sorprendentemente elegante: un manifesto di stile moderno che mantiene il DNA sartoriale del Brand.

La collezione Autunno Inverno 2025/26 celebra lo spirito di Boglioli attraverso una proposta versatile pensata per l’uomo contemporaneo.