A “Geo” oggi su Rai 3 tradizioni e storia delle levatrici

Venerdì 12 settembre, alle 16.00 su Rai3, nuovo appuntamento con “Geo”, il programma sulla natura, l’ambiente e le culture del mondo prodotto da Rai Cultura e condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi. A “Geo weekend” si parlerà del vero mestiere più antico del mondo: quello della levatrice. Con la scrittrice ed archeologa Erika Maderna, autrice del libro “La memoria nelle mani”, il racconto di storie, tradizioni e rituali delle levatrici.